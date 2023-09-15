Москва, 16 сентября, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Участвовавший в спецоперации российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев в турнире по кикбоксингу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте досрочно победил экс-чемпиона Bellator, бразильца Рафаэля Карвальо.

Михаил Терещенко/ТАСС Боец смешанных единоборств Владимир Минеев

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Во втором раунде Минеев взял преимущество, нанося противнику удары по голове. Через 40 секунд поединка после мощного хука Карвальо был отправлен в нокаут.

Как сообщало ИА Регнум, российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что будет стрелять, если встретит на фронте украинского боксёра Александра Усика.

В октябре 2022 года Минеев был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и получил отсрочку из-за боя с бразильцем Фернандо Родригесом. 18 ноября он победил соперника техническим нокаутом.