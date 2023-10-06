София, 7 октября, 2023, 01:18 — ИА Регнум. Дальнейшие поставки оружия Вооружённым силам Украины не приведут к разрешению конфликта, заявил президент Болгарии Румен Радев, слова которого приводит Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Kremlin.ru Румен Радев

«Европа не может позволить себе допускать продолжение этой войны, и необходимо искать подходы, главной целью которых является восстановление мира на Украине», — сказал Радев во время неофициальной встречи президентов стран Евросоюза в Порту (Португалия).

Лидер Болгарии отметил, что для справедливого и устойчивого мира необходимы сильная политическая воля, дипломатия и активные переговоры.

Кроме того, по его словам, увеличение объёмов поставок оружия Украине западными союзниками не приводит к решению конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября Болгарское национальной радио сообщило о решении Комитета по обороне Народного собрания Болгарии одобрить передачу Украине дефективных ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300. Отмечалось, что Болгария не имеет возможности отремонтировать эти снаряды, а киевские власти заявили о готовности привести ракеты в порядок и поставить их на вооружение.