София, 26 сентября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Комитет по обороне Народного собрания (парламента) Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщило 26 сентября Болгарское национальное радио.

Министерство обороны РФ

Болгария не может отремонтировать эти снаряды, а власти Украины ранее заявляли о готовности сделать это и поставить ракеты на вооружение, пояснили авторы проекта. Кроме того, в пакет помощи ВСУ также предложено включить списанные боеприпасы для автоматического стрелкового оружия.

После одобрения профильным комитетом вопрос будет рассмотрен на заседании парламента. Против передачи Киеву указанных видов боеприпасов выступили представители Социалистической партии Болгарии, которые назвали предложение «национальным предательством», которое оставит беззащитным небо над Софией. Социалисты также потребовали отставки министра обороны Тодора Тагарева.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года парламент Болгарии проголосовал за отправку Киеву около 100 старых бронетранспортёров. Тогда депутаты заявили, что София якобы не нуждается в этих машинах, которые были приобретены несколько десятилетий назад для нужд МВД.

25 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что часть передаваемых ВСУ вооружений устарела или была в нерабочем состоянии. Также она отметила, что передача Киеву крылатых ракет Taurus затягивается именно потому, что в Берлине хотят сначала «прояснить все детали» о состоянии этой техники и управлении ею.