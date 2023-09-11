Киев, 11 сентября, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Правительство Украины утвердило передачу активов российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Фонд госимущества Украины (ФГИУ), сообщила 11 сентября пресс-служба фонда.

Нина Зотина/РИА Новости Дизайнер Артемий Лебедев

«Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля и пропагандиста Артемия Лебедева в управление Фонда государственного имущества Украины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе фонда напомнили, что в июле Высший антикоррупционный суд Украины в полном объёме удовлетворил иск министерства юстиции страны и изъял активы Лебедева, которые включают две квартиры в Киеве площадью 138,5 кв. м и 193,2 кв. м.

Как передавало ИА Регнум, СБУ возбудила уголовное дело против Лебедева в марте 2023 года. Его заочно обвинили в том, что он поддерживает спецоперацию на Украине и занимается героизацией её участников.

21 марта СБУ заявила, что задокументировала посещение Лебедевым Запорожской АЭС в июне 2022 года. Его действия украинские спецслужбы назвали преступными, а нахождение на станции — незаконным.

В январе 2023 года власти Украины ввели санкции против Лебедева. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, санкции ввели против тех, кто помогает СВО и поддерживает Россию. А в феврале YouTube заблокировал аккаунт Лебедева — якобы «из-за нарушений условий использования площадки».