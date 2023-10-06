Москва, 6 октября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Режиссёр, актёр и писатель Иван Охлобыстин назвал непонятным поведение бежавшего из России актёра Анатолия Белого.

ИЗВЕСТИЯ/ Александр Казаков Актер Иван Охлобыстин

«Уехал. Но чтобы интриги плести… Это мне непонятно», — сказал Охлобыстин корреспонденту aif.ru.

Охлобыстин провёл творческую встречу в академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова в рамках проекта «Творческие встречи и лаборатории».

Анатолий Белый покинул Россию в июле 2022 года и переехал в Израиль. В августе 2023 года он призвал отменить гастроли «Ленкома» с постановкой «Поминальная молитва» в Тель-Авиве. Показ спектакля не состоялся. Затем в сентябре актёр выступил против запланированного на 2024 год спектакля «Не в свои сани не садись».

Покинувший Россию актёр также спровоцировал скандал вокруг музыкантов «Би-2». Белый раскрыл тайну группы, рассказав, что часть гонораров артисты отправляют в помощь Украине.