Южно-Сахалинск, 6 октября, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Режим ЧС введён в связи с прохождением тайфуна и его последствиями на территории Южно-Сахалинского городского округа. Об этом 6 октября сообщил мэр областного центра Сергей Надсадин в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тайфун

Надсадин уточнил, что режим ЧС вводится на всей территории городского округа. Мэр отметил, что от людей поступили и продолжают поступать сигналы о подтоплении домов, всего их уже около 20.

«Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации», — указал Надсадин.

Кроме того, мэр потребовал создать бригады для обхода всех адресов, о которых сообщили граждане, и оказать помощь и поддержку тем, кому это необходимо.

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в Южно-Сахалинске произошло подтопление части города, расположенной в низменности. Всего пострадали 34 придомовые территории, в шести из них вода проникла в дома. Из жилищ производится откачка воды, жильцы от расселения отказались, пострадавших нет.

Также из-за удара стихии в нескольких микрорайонах города частично нарушена подача электроэнергии. Всего без света остались жители 584 частных и шести многоквартирных домов. Над восстановлением сети работают бригады специалистов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сухогруз Queen lend под флагом Либерии вынесло к берегу Сахалина из-за шторма. На борту находились 22 гражданина Китая.

У побережья Сахалина идёт дождь и дует сильный ветер. Высота волн в этом районе достигает 2,5 м.