Южно-Сахалинск, 6 октября, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Северного оленя, запутавшегося рогами в старых проводах, спасли в лесу на Сахалине. Об этом 6 октября сообщает «РИА Новости».

Enra Северный олень

Как рассказал собеседник агентства из лесного и охотничьего хозяйства региона, краснокнижного северного оленя, запутавшегося рогами в старых проводах, случайно нашёл отдыхающий. Гражданин сообщил об олене в ЕДДСМ, а затем эту информацию передали в Охинское лесничество.

Помощь оленю пришла утром. Отмечается, что общественные инспекторы рыбинспекции стреножили оленя, после чего участковый лесничий Охинского лесничества Алексей Петренко помог животному освободиться от проводов. Олень так сильно запутался, что провода пришлось удалять специальным инструментом.

Специалисты уточнили, что олень не продержался бы долго: животное либо умерло бы без воды и пищи, либо стало бы лёгкой добычей для хищника. Когда рога оленя полностью освободили от проводов и развязали ему ноги, животное немедленно ускакало в лес.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Хасанском районе Приморского края инспекторы охотнадзора застрелили медвежонка, который на протяжении нескольких недель ходил в районе посёлка Барабаш с пластиковым бидоном на голове.

Отмечается, что животное ходило с ёмкостью на голове несколько дней, медвежонок был обезвожен, истощён и проявлял агрессию. Поэтому инспектора приняли решение убить животное.

Также сообщалось, что в Москве спасли обезьяну, которая убежала от хозяина и залезла на дерево. Отмечается, что животное сбежало накануне, 2 сентября, в Ферганском проезде. Обезьяну искали несколько часов и заметили на дереве. Для спасения животного в него выстрелили дротиком, после чего дождались, когда обезьяна уснула и упала с дерева. Её поймали в одеяло.