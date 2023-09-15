Хасанский район, Приморский край, 15 сентября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. В Хасанском районе Приморского края инспекторы охотнадзора застрелили медвежонка, который на протяжении нескольких недель ходил в районе посёлка Барабаш с пластиковым бидоном на голове.

Kalashnikov Media/Global Look Press

Животное исхудало, было обезвожено и начало проявлять признаки агрессии, что и стало причиной действий инспекторов, рассказали в охотнадзоре.

«В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить», — рассказал представитель ведомства в комментарии РИА Новости.

Каким образом на голове у медведя оказался бидон, достоверно неизвестно. Предполагается, что животное пыталось съесть или выпить что-то из ёмкости, застряло и не смогло снять его самостоятельно.

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Местные жители сообщали о появлении медведя еще во второй половине августа. Поиски животного осложнялись постоянными ливнями в регионе, пояснили в охотнадзоре.

В социальных сетях местные жители высказали предположение, что медвежонка можно было усыпить, а не убивать. В охотнадзоре этот вопрос не комментировали.

Схожий случай произошёл в Приморском крае 10 лет назад, в 2013 году, но тогда медвежонка, голова которого застряла в бидоне с краской, удалось спасти. Сотрудники охотнадзора усыпили медведя, привязали к бидону верёвку и освободили животное. Очнувшись, медвежонок убежал в лес.