Москва, 3 сентября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. В Москве спасли обезьяну, которая убежала от хозяина и залезла на дерево. Об этом 3 сентября сообщило РИА Новости.

Amarjeet Kumar Singh/Global Look Press

Отмечается, что животное сбежало накануне, 2 сентября, в Ферганском проезде. Обезьяну искали несколько часов и заметили на дереве.

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На место прибыли экстренные службы. Для спасения обезьяны в неё выстрелили дротиком, после чего дождались, когда она уснула и упала с дерева. Её поймали в одеяло.

Как заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров, обезьяну могут поместить в центр реабилитации диких животных, если она не нужна владельцу.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московском зоопарке родился первый детёныш большой панды. По его словам, это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы российских и китайских специалистов. Он напомнил, что панды являются национальным символом и достоянием Китая, передача животных в другую страну — знак большого доверия.