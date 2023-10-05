Москва, 5 октября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает всех друзей и партнёров.

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Он указал, что надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание сегодня в России есть.

«Первое — мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда», — сказал президент.

Вторым принципом российский лидера назвал многообразие, которое должно не просто сохраняться, а быть фундаментом всеобщего мирового развития.

«Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено», — подчеркнул он.

Третьим пунктом глава государства назвал максимальную представительность.

«Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего это мир коллективных решений», — пояснил он.

Не один решает за всех и не все решают обо всём, а те, кого вопрос непосредственно касается, они и договариваются.

Четвертый принцип — всеобщая безопасность и прочный мир, которые должны быть построенные не только на интересах больших великих государства, но и учитывать интересых малых стран.

Путин отметил, что главное — освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной политики и холодной войны.

«Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта или как на изгоев или дикарей», — добавил он.

Пятым названа справедливость для всех. Эпоха эксплуатации ушла в прошлое, указал российский президент.

«Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития», — сказал президент.

Попытки ограничить такой доступ — акт агрессии, подчеркнул Путин.

Шестой принцип, названный президентом России, справедливость. Он указал, что больше никто не готов подчиняться и зависеть от более богатых или сильных.