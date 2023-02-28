Токио, 28 февраля, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Власти Японии приняли решение приобрести в Соединённых Штатах до 400 крылатых ракет Tomahawk из-за ограниченности производственных возможностей страны. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, сообщила газета Yomiuri.

(сс) 首相官邸ホームページ Фумио Кисида

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Обсуждение плана закупок снарядов шло на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента Японии. Предполагается, что контракт на покупку ракет заключат с США уже в 2023 году, вооружения будут приобретены единовременно.

«Мы приняли решение о закупке ракет в США с учетом реальной ситуации с графиком выпуска отечественных вооружений такого типа и наших производственных возможностей», — пояснил Кисида.

Параллельно будет ускорена модернизация японских вооружений. Эти действия осуществляются с целью обеспечить возможность ответного удара в случае агрессивных действий со стороны потенциальных противников Японии, отметило СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония рассматривает для повышения обороноспособности возможность закупки у США ракет Tomahawk самой последней модификации. Ожидается, что вооружение смогут использовать в 2026 году.