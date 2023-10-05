Киев, 5 октября, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Правительство Украины представило концепт «ужесточения демократии» в стране для разработки дорожной карты реформ вплоть до 2027 года. Об этом в среду, 4 октября, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«После давления со стороны США правительство [Украины. — Ред.] представило концепт усиления демократии на Украине для разработки дорожной карты реформ до 2027 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Отмечается, что представленный концепт очерчивает первоочередные меры по противодействию олигархически-коррупционным угрозам, а также составляет основу для укрепления и обеспечения национальной безопасности страны.

Кроме того, в документе идёт речь о создании специального органа для разработки и внедрения механизмов противодействия коррупционным угрозам, что также расширит возможности антикоррупционных органов Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что ликвидация коррупции на Украине является важнейшим условием приёма страны в Европейский союз. Кроме того, по его словам, украинские власти должны сделать прозрачными свою собственную деятельность и ввести климатическое регулирование.

Запрос на вступление в Европейский союз Украина официально подала в прошлом году 28 февраля. Спустя четыре месяца страна получила статус кандидата в члены объединения.