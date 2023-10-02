Мексика, 2 октября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Девять человек погибли, 40 пострадали в результате обрушения церкви в городе Сьюдад-Мадеро (штат Тамаулипас, Мексика), сообщило 2 октября министерство безопасности штата в соцсети Х.

Owen Granados/The Photo Access/Global Look Press

«К сожалению, сообщается о девяти погибших и 40 пострадавших, информация ещё уточняется в соответствии с ходом спасательных работ», — сообщили в ведомстве.

Обрушение церкви в Сьюдад-Мадеро произошло во время крещения 1 октября. Сначала местные СМИ сообщили о семи погибших и десяти раненых. Причина ЧП выясняется.