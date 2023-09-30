Саратов, 1 октября, 2023, 00:10 — ИА Регнум. В Саратове возбуждены уголовные дела в отношении сотрудницы полиции, которая с сентября 2022 года контролировала неблагополучную семью, где дети находились в антисанитарных условиях и голодали. По делу также проходит мать несовершеннолетних. О расследовании дел сообщили в МВД и СК РФ Саратовской области.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Голодные

Один из двух детей попал в больницу из-за тяжёлого заболевания от недоедания. В апреле 2023 года в ходе очередной проверки инспектор ПДН направила в больницу мальчика, после чего началась процессуальная проверка в отношении матери. Ребёнок до сих пор находится в больнице.

Следствием установило, что с 2017 по 2023 годы 31-летняя мать не обеспечивала двоим детям санитарно-гигиенические условия и уход, что привело одного из них к тяжёлому заболеванию. За медицинской помощью женщина не обращалась. При этом инспектор ПДН ограничивалась профилактическими беседами.

У мальчика выявлено психическое заболевание и крайняя степень истощения (кахексия).

«Проводится проверка по факту возможной халатности сотрудника полиции в части непринятия должных мер профилактической работы в полном объёме, что, по версии следствия, привело к ухудшению здоровья одного из детей», — пояснили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, суд в Саратове признал 50-летнюю женщину виновной в убийстве своей дочери-инвалида и троих внуков.

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