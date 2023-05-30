Саратов, 30 мая, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Суд в Саратове признал 50-летнюю женщину виновной в убийстве своей дочери-инвалида и троих внуков. Об этом 30 мая сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

Как установили следователи, жительница села Александровка Марксовского района Саратовской области отравила еду, которой накормила 23-летнюю дочь и её детей из-за личной неприязни. Они умерли через несколько дней.

Причастность женщины к преступлению установили в ходе ряда медицинских, санитарно-эпидемиологических, физико-химических и других экспертиз.

«В августе 2022 года были проведены дополнительные следственные действия, после чего женщина призналась в содеянном», — говорится в сообщении.

Суд приговорил женщину к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и наложил один год ограничения свободы после освобождения.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил к 15 годам колонии Мурата Сабанова, отравившего и обокравшего в общей сложности 30 человек. Следствие установило, что он подмешивал снотворное в алкогольные напитки и поил своих жертв.