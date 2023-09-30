Киев, 30 сентября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Дегтярёвский мост обрушился в Киеве в районе Шулявка. Об этом сообщило 30 сентября издание «Страна․ua».

Соцсети

Рухнули несколько пролётов моста, который находится на ремонте. В соцсетях появились сообщения, что «упали все установленные прогоны».

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Киеве приступили к реконструкции Дегтярёвского моста. Предполагалось, что его полностью заменят. Из-за работ дорожное движение на развязке ограничили.

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Как сообщало ИА Регнум, в июле директор Государственного дорожного научно-исследовательского института Украины Артём Безуглый заявил, что каждый десятый мост в стране находится в аварийном состоянии, при этом самая критическая ситуация в Киеве. По данным украинского министерства инфраструктуры, в аварийном состоянии находятся мост Метро и мост Патона.

В Закарпатской области Украины в июле обрушился мост на реке Тересва. Через него лежит путь к границам четырёх стран Евросоюза. В результате обрушения пострадали три человека, несколько автомобилей провалились под мост. Отремонтировать мост должны были ещё в 2021 году.