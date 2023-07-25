Киев, 26 июля, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Самая критическая ситуация с состоянием мостов на Украине наблюдается в Киеве. Об этом 25 июля заявил директор предприятия «Государственный дорожный научно-исследовательский институт» Артем Безуглый в беседе с украинским изданием «Суспильне» (Общественное).

(сс) Ольга Майстренко Дарницкий мост Киева

Как уточнил Безуглый, всего на территории Украины на балансе у различных балансодержателей состоит более 28 тысяч мостов. Специальная комиссия, проверяющая состояние мостовых сооружений, собрала информацию о 23 тысячах мостов. Число неработоспособных мостов в аварийном состоянии составило 10%. Самая критическая ситуация — в городе Киеве.

Кроме того, Безуглый добавил, что на сегодняшний день проверка мостов осуществляется в Кировоградской области. До этого прошли проверку мосты в Ровно, Житомире и в Киеве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что три человека пострадали в результате обрушения моста через реку Тересва в Закарпатской области Украины. Состояние моста ухудшалось с 2021 года, его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка». При этом мост является стратегически важным звеном в логистике Украины, он находится на пути к границам четырёх стран Евросоюза.

В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль также сообщал совету национальной безопасности и обороны о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве. Владимир Зеленский заявил о решении создать комиссию по проверке мостов и путепроводов по всей стране. Позже в министерстве заявили, что два больших моста в Киеве, а именно, мост Метро и мост Патона, находятся в аварийном состоянии.