Москва, 29 сентября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Латинская Америка проводит независимую политику, ей будет принадлежать одна из ведущих ролей в мировой политике, заявил 29 сентября президент России Владимир Путин.

Владимир Астапкович/РИА Новости Владимир Путин принимает участие в открытии Международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка»

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