Москва, 29 сентября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Экс-футболист московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека пригрозил покончить с собой, забравшись на виадук Маньян во Франции.

Артур Лебедев/РИА Новости Алексис Бека-Бека

Инцидент произошёл 29 сентября, сообщил французский телеканал 24News.

На место прибыли спасатели. Бека-Бека играл в «Локомотиве» в 2021–2023 годах. Минувшей зимой перешёл в «Ниццу» за 12 млн евро, но пока не сыграл там ни одного матча.

По предварительным данным, действия спортсмена могут быть связаны с расставанием с девушкой.

Футбольный клуб «Ницца» отменил все запланированные на сегодня мероприятия из-за попытки суицида Бека-Бека. Сейчас движение по виадуку перекрыто. Из-за инцидента образовалась 5-километровая пробка.