Уехавший во Францию экс-футболист «Локомотива» пригрозил покончить с собой
Москва, 29 сентября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Экс-футболист московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека пригрозил покончить с собой, забравшись на виадук Маньян во Франции.
Артур Лебедев/РИА Новости
Алексис Бека-Бека
Инцидент произошёл 29 сентября, сообщил французский телеканал 24News.
На место прибыли спасатели. Бека-Бека играл в «Локомотиве» в 2021–2023 годах. Минувшей зимой перешёл в «Ниццу» за 12 млн евро, но пока не сыграл там ни одного матча.
По предварительным данным, действия спортсмена могут быть связаны с расставанием с девушкой.
Футбольный клуб «Ницца» отменил все запланированные на сегодня мероприятия из-за попытки суицида Бека-Бека. Сейчас движение по виадуку перекрыто. Из-за инцидента образовалась 5-километровая пробка.