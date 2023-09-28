Баку, 28 сентября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Сабаильский суд города Баку избрал в отношении бывшего государственного министра (соответствует должности премьера) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в суде.

Кадр из видео Рубен Варданян

Отмечается, что в суде было рассмотрено представление следственного управления Службы госбезопасности по делу Рубена Варданяна.

«На процессе под председательством судьи Ульвии Шукюровой представление было удовлетворено. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста на четыре месяца», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, Варданяна обвинили в финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооружённых формированиях или группировках, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана. По информации Службы госбезопасности, Варданян был задержан 27 сентября за совершенные противоправных действий, привлечён к уголовной ответственности в качестве обвиняемого лица с предъявлением ему обвинения.

Варданян был задержан при попытке выехать в Армению через пункт пропуска «Лачин». В азербайджанской погранслужбе уточнили, что в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования он был доставлен в город Баку и передан соответствующим государственным органам. Рубен Варданян — основатель российской компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». В сентябре 2022 года он сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В ноябре 2022 года он был назначен госминистром НКР, однако в феврале 2023 года был снят с должности.

Варданяна обвинили в финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооружённых формированиях или группировках, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана. По информации Службы госбезопасности, Варданян был задержан 27 сентября за совершенные противоправных действий, привлечён к уголовной ответственности в качестве обвиняемого лица с предъявлением ему обвинения.