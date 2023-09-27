Киев, 27 сентября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Правительство Украины готово позволить поставщикам повышать цены на газ и электроэнергию, как это рекомендуют сделать США в переданном Киеву письме, сообщила 27 сентября министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Либерализация цен подразумевает дать возможность субъектам, предоставляющим услуги, повышать цены и одновременно балансировать их рост субсидией для уязвимых категорий», — сказала она, добавив, что Украина к этому готова.

По её словам, в Киеве уже разработали цифровой инструмент, который позволит в абсолютно автоматическом режиме предлагать людям, которые имеют право на субсидию, воспользоваться ей. Глава министерства социальной политики отметила, что на такие субсидии в бюджете на 2024 год предусмотрено порядка 50 млрд гривен (около 1,3 млрд долларов). Этот цифровой инструмент, отметила Жолнович, полноценно заработает с ноября 2023 года.

Ранее в украинских СМИ появился текст письма зампомощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла украинскому руководству, в котором Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, а также расширить наблюдательные советы компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз», усилить Национальное антикоррупционное бюро, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей, а также провести реформы некоторых ведомств.

Отмечается, что Киеву следует выполнить рекомендации в течение 18 месяцев.

Обнародование этого письма на Украине вызвало серьёзный резонанс. Так, депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал это проявлением политики «деньги в обмен на реформы» и предположил, что Киев вскоре будет ограничен в получении финансовой помощи от западных партнёров, которые станут синхронизировать свои требования и выдвигаемые ему условия.

Тем временем, как предавало ИА Регнум, в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий сокращать заключённым сроки за производство электроэнергии через велогенерационные установки.

Авторы документа считают, что через эту инициативу можно задействовать до 50 тысяч заключенных. Законопроектом предусматривается, что министерство юстиции определит ежемесячные нормы выработки электричества.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 14 сентября заявил, что зимой на Украине может вспыхнуть восстание против главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, к революционным действиям украинцев подтолкнут сбои в электроснабжении, отсутствие холодной и горячей воды, а также затруднения с поставками бензина.