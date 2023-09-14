Киев, 14 сентября, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Уже зимой на Украине может вспыхнуть восстание против президента Владимира Зеленского. Население недовольно установленной благодаря военному положению диктатурой и узурпацией власти. Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

Эксперт уверен, что к революционным действиям украинцев подтолкнут возможные сбои в электроснабжении. Соскин не исключает, что города могут остаться без холодной и горячей воды. Также к массовым протестам приведут возможные затруднения с поставками бензина.

«Революционная ситуация дозрела во всех элементах системы: в социальной, демографической в политической, в экономической, финансовой», — сказал Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине есть все предпосылки к тому, что после завершения конфликта с Россией может вспыхнуть гражданская война. Об этом в интервью YouTube-каналу «Александр ШЕЛЕСТ» заявил украинский политолог Сергей Дацюк.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выдаёт украинцам неоправданно оптимистичные отчёты о ситуации, связанной с военным конфликтом. Об этом заявил отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.

Оторванным от реальности нелепым заявлением назвал источник в Москве слова бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы о намерениях главы киевского режима Владимира Зеленского объявить войну России.