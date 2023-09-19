Киев, 19 сентября, 2023, 05:30 — ИА Регнум. В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий сокращать заключенным сроки за производство электроэнергии через велогенерационные установки, заявил депутат украинского парламента Сергей Гривко, сообщает издание «Обозреватель».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Авторы документа считают, что через эту инициативу можно задействовать до 50 тысяч заключенных. Законопроектом предусматривается, что министерство юстиции определит ежемесячные нормы выработки электричества.

Заключенным, исправно выполняющим нормативы, за каждый месяц такой работы будут засчитывать по три дня, которые будут вычитаться из срока наказания. За год арестант сможет набрать не более 30 дней, то есть к работе арестантов можно будет привлекать только на 10 из 12 месяцев.

Гривко отметил, что использование подробного труда должно снизить затраты Украины на содержание заключенных.

Как сообщало, в конце феИА Регнумвраля 2022 года стало известно, что украинские власти стали освобождать заключенных для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. 27 февраля 2023 года появилась информация, что ВСУ использовали в боях районе города Артёмовска (ДНР) лиц, которые были ранее осуждены на Украине за мелкие кражи.

При этом Киев не проводил для этих военных какой-либо боевой подготовки. 17 августа эксперт в области энергетики Юрий Корольчук заявил, что зимой на Украине могут отключать электричество на длительное время. По его словам, это может происходить даже при отсутствии ракетных ударов по украинской инфраструктуре.