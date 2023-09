Москва, 26 сентября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Российская актриса, блогер и певица китайского происхождения Ян Гэ скрыла от жюри, что 16 лет жила в России, во время слепых прослушиваний в немецком шоу «Голос». Во время разговора со звёздами, сидящими в жюри, 35-летняя артистка сообщила, что она приехала в Германию из Китая, позабыв о том, что образование, первую работу в кино она получила в России.

The Voice of Germany Актриса и певица Ян Гэ

Кроме того, в России Ян Гэ тоже участвовала в шоу «Голос», а свой блог в соцсетях ведёт на русском языке.

После удачного выступления на сцене шоу The Voice of Germany 2023 сразу все четыре наставника повернулись к исполнительнице. В беседе с братьями Каулитц (группа the Tokio Hotel), певицей Ширин Дэвид и британским музыкантом Ронаном Китингом Ян Гэ рассказала, что приехала в Германию из Китая, чтобы привнести немного своей культуры, а также прославить народное творчество в Европе. В комментариях под выпуском на YouTube пользователи из России и Европы заметили, что артистка слукавила о прямом переезде из Китая в Германию, не упомянув 16 лет, в течение которых она прожила в России.

«Эх. Ни слова о России (((», — написал один из комментаторов.

После окончания школы Ян Гэ переехала в Россию, где поступила в Тульский университет на переводчика. В 2012 году окончила ВГИК и начала карьеру в «Гоголь-центре» под руководством Кирилла Серебренникова. За время работы снималась в таких картинах, как «Экипаж», «Притяжение», «Матильда» и «Звоните ДиКаприо». Также была режиссером нескольких картин. С 2020 года Ян Гэ проживает в Германии.