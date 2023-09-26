Николаев, Украина, 26 сентября, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Объект инфраструктуры повреждён в украинском городе Николаеве в результате взрывов. Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил 26 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, накануне вечером был нанесён «ракетный удар».

«Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города», — написал Ким, но не привёл других подробностей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 сентября режим воздушной тревоги был объявлен в Сумской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Затем об опасности предупредили жителей Черниговской, Николаевской и Днепропетровской областей.

8 октября 2022 года был совершён теракт на Крымском мосту, организованный, по оценкам российских властей, спецслужбами Украины. Спустя два дня российские военные стали наносить удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Ежедневно в регионах Украины звучат сигналы воздушной тревоги, иногда предупреждения объявляются по всей стране.