Одесса, Украина, 25 сентября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Одессе и Одесской области Об этом сообщает 25 сентября ряд украинских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным телеканала «Общественное», в Одессе и области жители услышали сначала два взрыва, а затем целую серию.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области на момент взрывов действовал режим воздушной тревоги. Отмечается, что в акватории Чёрного моря замечены беспилотные летательные аппараты.

По состоянию на 01:00 мск режим воздушной тревоги в Одесской области не отменялся.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в районе портового города Южного в Одесской области прогремели взрывы. В ряде районов Одессы также слышны взрывы, сообщило местное издание «Думская».