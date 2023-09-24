Киев, 25 сентября, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги введён на всей территории Украины, в ряде регионов гремят взрывы. Об этом 25 сентября свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Режим воздушной тревоги был введён в 23:53 мск сначала в Одесской и Николаевской областях, затем постепенно распространился на все регионы Украины. Позднее всех, в 00:30 мск, сигналы воздушной тревоги прозвучали в Ровненской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Граждан просят оставаться в укрытиях.

Также сообщается о взрывах в городе Кривой Рог и в Днепропетровске Днепропетровской области Украины, в Одесской и в Николаевской областях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что серия взрывов прогремела в Одессе и Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.