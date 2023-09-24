Оттава, 25 сентября, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Еврейская организация «Друзья Центра Симона Визенталя» потребовала извинений от властей Канады за чествование в канадском парламенте бывшего члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки.

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Ранее парламентарии вместе с Владимиром Зеленским, который прибыл с визитом в Канаду, поддержали 98-летнего эсэсовца аплодисментами. Его представили законодателям как «ветерана борьбы за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Еврейские общественники призвали Оттаву объяснить, как Хунка «получил признание» от спикера палаты общин Канады Энтони Роты. Парламентарий уже принёс свои извинения.

Спикер признался, что сам пригласил Хунку, но детали его биографии якобы узнал позже. Скандал ещё больше усилился, когда лидер оппозиции Канады Пьер Пуальевр потребовал извинений уже от премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Оппозиционер уточнил, что за выбор гостей отвечала служба протокола главы правительства. Пуальевр подчеркнул, что Трюдо не должен перекладывать свою ответственность на других, «как он обычно делает».

Ярослав Хунка являлся членом добровольческой дивизии «Галичина», в которую в основном входили украинские националисты. Это подразделение известно своими зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2019 года бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что Канада стала страной, приютившей у себя больше всего нацистов. По словам эксперта, подавляющую часть из них составили бандеровцы, а также выходцы из Хорватии и прибалтийских республик.

23 сентября в Канаде умер нацистский преступник Гельмут Оберлендер, депортации которого добивалась Россия. Процесс выдворения нациста с канадской территории затягивали его адвокаты, которые обжаловали соответствующее решение суда.