Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Филиппины нацелены на более активное развитие сотрудничества с Россией и более интенсивные двусторонние контакты. Об этом в воскресенье, 24 сентября, заявил глава филиппинского министерства иностранных дел Энрике Манало в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Филиппины

«Нас с Россией связывает большое число соглашений. Я считаю, что главное — это понять, каким образом мы можем более эффективно реализовать их. У нас действительно есть много действующих соглашений», — сказал Манало на полях завершившейся недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Филиппинский дипломат добавил, что сотрудничество двух стран затрагивает области экономики и инвестиций, также существует перспектива развития партнёрства в сфере безопасности.

По словам Энрике Манало, он не смог встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе посещения Нью-Йорка, однако он подчеркнул, что посольство Филиппин в Москве поддерживает контакт с российскими должностными лицами.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября посол Филиппин в России Игорь Байлен заявил о заинтересованности страны в поставках российских нефтепродуктов. Переговоры по этому вопросу уже ведутся, а в октябре в рамках совместной комиссии торговли и экономического сотрудничества пройдёт встреча представителей двух государств.