Мелитополь, 23 сентября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Мультимедийный исторический комплекс «Россия — Моя история» открыли 23 сентября в Мелитополе. В торжественной церемонии принял участие первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Дарья Антонова ИА Регнум Сергей Кириенко

«На Запорожской земле 30 лет старались полностью уничтожить память о том, что это Новороссия. И это вопрос не про прошлое, это про будущее, потому что прошлое пытались оторвать, чтобы лишить будущего», — сказал он.

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Комплекс появился на улице Екатерины Великой, экспозицию посвятили общей российской истории и истории Запорожской области в частности. Кириенко лично контролировал ход строительства и посещал объект. На церемонии открытия присутствовали врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и его первый заместитель Сергей Толмачёв, а также глава администрации города Галина Данильченко и политик Дмитрий Рогозин.

Исторические парки «Россия — Моя история» — масштабные экспозиционные комплексы по всей России. Первую выставку «Романовы» представили в 2013 году в московском Манеже, как и следующие экспозиции. В 2015 году открылась постоянная экспозиция на ВДНХ, ещё через два года в регионах открылись 15 исторических парков. Уникальность парка состоит в подаче истории страны через современные технологии, в том числе кинозалы, мультимедийные карты, видеопроекции и декорации.

Основой идеи создания парков послужил опыт проведения выставок «Православная Русь». В 2011 году в рамках этого проекта провели масштабную выставку «Православная Русь — к Дню народного единства. Русская православная церковь — итоги двадцатилетия 1991–2011 годы», на которой помимо религиозной темы впервые уделяли большое внимание истории, а среди нововведений оказались сенсорные экраны и 3D-модели. Формат признали удачным и решили развить идею уже в светском русле.