Донецк, 23 сентября, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 227 единиц различных боеприпасов. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, за прошедшие сутки ВСУ на донецком направлении совершили 27 обстрелов из артиллерии, на горловском — 11 обстрелов, на волновахском — 2 обстрела.

Под огнём реактивной и ствольной артиллерии оказались Горловка, Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка, Владимировка и Благодатное. В результате обстрелов со стороны ВСУ погибла мирная жительница Петровского района столицы региона.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября Вооружённые силы Украины выпустили Донецку девять кассетных снарядов. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что обстрелу подверглись Куйбышевский и Кировский районы столицы. Обстрел вёлся из населённого пункта Галицыновка.