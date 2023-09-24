Владивосток, 24 сентября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Сегодня, 24 сентября, на Дальнем Востоке отмечается День тигра. Этот праздник привлекает внимание к проблеме сохранения дикой природы, в том числе — популяции амурского тигра. Увеличивать численность редких хищников помогает национальный проект «Экология», который реализуется по решению президента.

Telegram/«Земля леопарда» Тигр в национальном парке «Земля леопарда»

Празднование Дня тигра — одно из самых любимых мероприятий приморцев. Традиционно на набережной во Владивостоке откроются несколько площадок с играми и другими активностями. Помимо этого, состоится командный квест по «тигриным» местам столицы Приморского края. Участники пройдут специальный маршрут, попутно выполняя тематические задания. Команды-победители получат сувениры. А на малой сцене будет проходить конкурс костюмов «Тигриная фотоохота».

Благодаря всероссийскому детскому конкурсу «Заповедная сказка» амурский тигр и дальневосточный леопард оживут на страницах сказочных историй. Дети в возрасте от 9 до 15 лет из разных городов, сёл и деревень могут сочинить свою волшебную приключенческую сказку. Работы принимаются до 30 сентября. 13 победителей объявят в канун Нового года. Награждение пройдёт в Москве, в павильоне Минприроды на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Победители получат комплект из 13 игрушек и специальных умных колонок, которые будут рассказывать сказки детей голосами известных актёров и музыкантов.

Под пристальным вниманием государства, помимо амурского тигра, находятся ещё 12 видов уникальных животных, которые из-за антропогенного влияния и глобальных экологических изменений оказались на грани исчезновения. Благодаря совместным усилиям биологов, специалистов природоохранной сферы и государства численность амурских тигров и дальневосточных леопардов наконец начала расти. Самая большая их плотность отмечена в Приморском крае. Около 58 тигров и более 125 леопардов обитают на землях национального парка «Земля леопарда».

Telegram/«Земля леопарда» Тигр в национальном парке «Земля леопарда»

Для того чтобы редким хищникам было ещё комфортнее находиться в дикой среде, Россия и Китай создадут общую заповедную территорию. С российской стороны в объединение войдут приморские заповедники «Кедровая падь» и национальный парк «Земля леопарда», с китайской — Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда. Большие кошки будут жить на площади 1,75 миллиона гектаров в дикой природе под международной охраной.

Проект соглашения с КНР об образовании трансграничного резервата «Земля больших кошек» уже одобрен российским правительством. Его подписание должно состояться до конца 2023 года.

«Природа не знает границ, и сохранить редкий вид животного, если он приграничный, в отдельно взятом государстве — задача очень сложная. Поэтому мы сегодня усиливаем международное сотрудничество. Амурские тигры и дальневосточные леопарды обитают не только в России. Вместе с китайскими партнёрами мы создаем резерват «Земля больших кошек», — подчеркнул глава Минприроды России Александр Козлов.

В рамках сотрудничества двух стран диким животным обеспечат условия для беспрепятственной миграции. А учёные будут проводить совместные научные исследования, экологический мониторинг и наблюдения за группировками редких хищников. Также Китай и Россия намерены проводить в резервате мероприятия по экопросвещению и бороться с браконьерством и лесными пожарами.

В России в ареале амурского тигра функционирует 16 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Помимо национальных парков «Земля леопарда», «Зов тигра», «Удэгейская легенда», «Анюйский» и других, он водится в заповедниках «Кедровая падь», «Уссурийский» и «Лазовский».

На самом юге Приморского края встречаются сразу четыре вида диких кошек — дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. И хотя главным охраняемым видом нацпарка «Земля леопарда» является именно леопард, здесь ведётся работа по сохранению природы в целом, во всем её живом многообразии.

Одним из основных методов исследования популяции стал фотомониторинг. Как сообщил корреспонденту ИА Регнум начальник пресс-службы ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков, за кошками следят фотоловушки, автоматически срабатывающие во время приближения животного к камере.

«На «Земле леопарда» работает самая большая в России сеть фотоловушек. Благодаря уникальному узору пятен на шкуре ученые могут идентифицировать каждую особь и посчитать хищников. Основные силы сотрудников «Земли леопарда» направлены на борьбу с браконьерством и пожарами на территории национального парка и заповедников юга Приморского края. Однако важно не только остановить угрозу, но и предупредить её. Именно поэтому большое внимание здесь также уделяется экологическому просвещению — знакомству местных жителей и гостей Приморья с удивительной природой этих мест. Ведь только осознав ценность этого мира, человек не захочет нарушать его баланс», — отметил Иван Раков.

Курс на просвещение взяли и сотрудники заповедника «Бастак» в Еврейской автономной области (ЕАО). На охраняемой территории растёт уже третье поколение краснокнижных амурских тигров, в безопасности живут рысь, дальневосточный кот и другие животные.

Через 10 лет после создания заповедника сюда впервые вернулся амурский тигр, пропавший ещё в 70-х годах ХХ века: фотоловушки зафиксировали одинокого самца. «Бастак» принял участие в программе реинтродукции амурского тигра, находящегося под угрозой уничтожения.

В компанию к полосатому холостяку выпустили тигрицу Золушку, выпестованную в Центре реабилитации амурского тигра в селе Алексеевка. Её нашли полугодовалым осиротевшим тигрёнком с обмороженными лапами и хвостом, ещё одна ночь — и малышка бы умерла. В течение года юную тигрицу выхаживали и готовили к самостоятельной жизни, после чего она нашла свой дом в заповеднике «Бастак».

Заповедник «Бастак» в ЕАО Тигрица Золушка в заповеднике «Бастак» в ЕАО

Сотрудники заповедника в честь тигра даже назвали новый туристический маршрут — в этом году открылась экологическая тропа «Тигриная». Она оборудована обзорными площадками, местом для отдыха с беседкой, кострищем и всем необходимым для комфортного отдыха. Прогулки по экотропе заповедника «Бастак» доступны круглый год, ограничение на посещение действует только в мае–июне.

«Будем освещать как историю нашего заповедника, так и историю нашей тигрицы Золушки. Расскажем о тигриных взаимоотношениях и о том, как вести себя с хищником. Вся работа сопровождается рисунками, схемами, плакатами и развлекательными играми», — сказал директор заповедника Александр Калинин.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки в стране. С этой целью восстанавливают численность редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. В фокусе нацпроекта — 13 объектов животного мира. Это дальневосточный леопард, амурский тигр, переднеазиатский леопард, стерх, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь, охотоморские популяции гренландского и серого китов.

Большинство мероприятий, направленных на восстановление этих редких видов, реализуется на особо охраняемых природных территориях, которые позволяют защитить животных от браконьеров и различных факторов беспокойства. Благодаря нацпроекту за первое полугодие 2023 года увеличена площадь федеральных особо охраняемых природных территорий на 5,4 млн гектаров, ООПТ России посетили более 5,88 млн туристов.