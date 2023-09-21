Киев, 21 сентября, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом 21 сентября свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Сигнал воздушной тревоги прозвучал сначала в Днепропетровской области в 03:52 мск, затем режим воздушной тревоги распространился на другие регионы, и в 05:49 мск онлайн-ресурс подтвердил, что сигнал тревоги звучит на всей территории Украины.

Кроме того, по данным украинского Telegram-канала «Общественное», в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Как уточнил мэр города Виталий Кличко, взрывы произошли в Дарницком и Голосеевском районах Киева, на места происшествия следуют экстренные службы. Также Кличко уточнил, что в Шевченковском районе повреждена газовая труба, а в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что серия взрывов прогремела во Львове. По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Максим Козицкий указал на необходимость соблюдения информационной тишины и напомнил о недопустимости съёмок.