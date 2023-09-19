Львов, Украина, 19 сентября, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела во Львове, по данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом 19 сентября сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

«В части Львова громко. Не называем локаций», — указал Козицкий.

Глава администрации региона подчеркнул необходимость соблюдения информационной тишины и напомнил о недопустимости съёмок.

В свою очередь, украинский «24 канал» сообщил о взрывах во Львове, но уточнил, что в городе работает ПВО. По состоянию на 05:30 мск воздушная тревога объявлена в Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Всего украинской армией было выпущено 104 единицы различных боеприпасов.

Ранним утром 18 сентября сразу несколько взрывов произошло в Хмельницкой области. Об этом написало издание «Общественное». Ночью 18 сентября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.