Москва, 18 сентября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Посол Франции Леви 18 сентября вызван в МИД России в связи с нежеланием Парижа извиниться за действия в отношении российских журналистов на G20.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что Москва требует от властей Франции соблюдать по отношению к работникам СМИ тот же режим, которым пользуются французские журналисты в России.

«Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку завладения телефонами российских журналистов, на которые велась съемка этого безобразного инцидента, вновь свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации», — говорится в заявлении МИД.

Также послу Франции указали, что недружественные акты Парижа вопиющим образом нарушают основополагающий принцип свободы прессы и препятствуют её представителям выполнять свою работу.

МИД заявил, что подобные действия Парижа идут в русле развернутой во Франции задолго до начала специальной операции политической кампании по борьбе с инакомыслием, олицетворением которого стали российские СМИ, чьи журналисты задавали неудобные вопросы в том числе о роли Парижа в провоцировании глобальных и региональных проблем.

Ведомство потребовало от Франции прекратить давление в отношении неугодных СМИ и перестать навешивать ярлыки.

10 сентября российских журналистов не допустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона по итогам саммита G20 в Нью-Дели. Представительницу СМИ из России не пропустил охранник французского лидера. Так, когда главный редактор Russia News Екатерина Надольская попыталась пройти на выступление Макрона, её остановил охранник и, узнав, что она из России, не пустил на пресс-конференцию.