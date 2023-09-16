Харьков, Украина, 16 сентября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Серьёзные бои идут в районе реки Оскол в Харьковской области, ВСУ несут большие потери. Об этом сообщил 16 сентября глава администрации региона Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его информации, в этом районе работает российская артиллерия и авиация. Потери украинских войск колоссальны. В рядах ВСУ наблюдается паника и растерянность, и это подтверждает, что у российских военных «всё получается, как нужно».

«Идут очень серьёзные бои», — подчеркнул Ганчев в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Ганчев рассказал о медленном продвижении к Купянску линии фронта в Харьковской области в условиях интенсивных контратак со стороны ВСУ. По данным Минобороны за 15 сентября, бои на купянском направлении шли у населённых пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области.