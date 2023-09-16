Москва, 16 сентября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Народный артист России, актёр Евгений Князев признался, что его удивила скоропостижная кончина дочери Михаила Ульянова Елены. Об этом он рассказал 15 сентября изданию «Абзац».

ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин Дочь Михаила Ульянова Елена

По словам артиста, тяжёлое известие о смерти 63-летней Елены Ульяновой поразило его. Они не дружили, но были знакомы лично.

«О Господи, Лена умерла. Вроде она не болела. Лена была скромным человеком. Для меня само событие, что она умерла, удивительно», — сказал Князев.

Евгений Князев, сыгравший роль гипнотизёра Вольфа Мессинга в отечественном телесериале, с 1982 года служит в Театре Вахтангова. Михаил Ульянов руководил театром на протяжении 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября художник-график Елена Ульянова, дочь Михаила Ульянова и актрисы Аллы Парфаньяк, скончалась в своей квартире. Предположительно, к смерти привели проблемы с сердцем.