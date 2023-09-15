Москва, 15 сентября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Дочь народного артиста СССР, бывшего художественного руководителя Театра им. Вахтангова Михаила Ульянова Елена обнаружена мёртвой в своей квартире в Москве. О её кончине сообщила 15 сентября пресс-служба театра.

ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин Дочь Михаила Ульянова Елена

Елене Ульяновой было 63 года. Она работала художником-графиком, занимала пост президента благотворительного фонда имени своего отца.

«Искренние соболезнования родным и близким, друзьям Елены Ульяновой! Скорбим», — указано в сообщении.

Тело женщины, по предварительным данным, нашла в квартире на Большой Бронной улице её знакомая. Следов, указывающих на насильственную смерть, нет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Елена Ульянова — дочь Михаила Ульянова и актрисы Аллы Парфаньяк. В Театре им. Вахтангова её назвали большим другом учреждения и отметили, что она всегда посещала премьеры и вечера, сопровождала театр на гастролях в Омске на малой родине отца, участвовала в открытии памятника Михаилу Ульянову в этом городе. К 100-летию театра Елена передала для постоянной экспозиции личные вещи Михаила Ульянова и обстановку домашнего кабинета.