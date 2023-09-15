Киев, 16 сентября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. За год киевская армия потеряла до 90% личного состава, пополнившего войска осенью 2022 года. Такие цифры озвучил и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации издания «Полтавщина», Бережной пожаловался депутатам горсовета на то, что в областном центре план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как ВСУ нуждаются в пополнении.

«Из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — погибшие, раненые и выведенные из строя», — сказал подполковник.

Также Бережной предложил развернуть в городе участки для поиска и установления военнообязанных.

Как сообщало ИА Регнум, число добровольцев, записавшихся для участия в российской спецоперации на Украине, достигло 300 тыс. Об этом 15 сентября заявил президент России Владимир Путин.

Доля обеспечения современным оружием в зоне проведения спецоперации доходит до 90%.

Российские мужчины идут на фронт сознательно и добровольно, понимая, что могут отдать жизнь или получить тяжёлое ранение, защищая интересы родины, подчеркнул Путин.