Украинский военком выдал масштаб потерь ВСУ
Украинский военком Бережной выдал масштаб потерь ВСУ
Киев, 16 сентября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. За год киевская армия потеряла до 90% личного состава, пополнившего войска осенью 2022 года. Такие цифры озвучил и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.
По информации издания «Полтавщина», Бережной пожаловался депутатам горсовета на то, что в областном центре план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как ВСУ нуждаются в пополнении.
«Из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — погибшие, раненые и выведенные из строя», — сказал подполковник.
Также Бережной предложил развернуть в городе участки для поиска и установления военнообязанных.
Как сообщало ИА Регнум, число добровольцев, записавшихся для участия в российской спецоперации на Украине, достигло 300 тыс. Об этом 15 сентября заявил президент России Владимир Путин.
Доля обеспечения современным оружием в зоне проведения спецоперации доходит до 90%.
Российские мужчины идут на фронт сознательно и добровольно, понимая, что могут отдать жизнь или получить тяжёлое ранение, защищая интересы родины, подчеркнул Путин.