Москва, 19 сентября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. 19 сентября стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». За 3 года в ней приняли участие почти 10,5 млн учеников начальных и средних классов.

(сс) Thomas Park Ребенок за компьютером

«Повышение безопасности участников дорожного движения — наиболее значимая составляющая национального проекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание в данном вопросе уделяем детской безопасности. Для достижения поставленной цели по нацпроекту мы приводим в нормативное состояние дорожное покрытие, развиваем дорожную инфраструктуру. Однако безопасность — это еще и соблюдение правил поведения на дорогах, причем не только взрослыми, но и детьми. Закрепить свои знания школьники могут, приняв участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Интерактивные задания олимпиады помогут ученикам 1 — 9 классов актуализировать знания о правилах дорожного движения и в игровой форме получить новую информацию о безопасном поведении на дороге. В том числе, её участники рассмотрят ситуации, в которых дети выступают в ролях пешехода, пассажира транспортного средства, а также водителя самоката или велосипеда. Кроме того, школьники пройдут тренировочные занятия, которые помогут им лучше усвоить правила.

«Профилактическая работа с самой уязвимой категорией участников дорожного движения — детьми и подростками — приоритетное направление деятельности Госавтоинспекции. В партнерстве с другими ведомствами и организациями подбираются оптимальные форматы общения с молодой аудиторией. Задания онлайн-викторины всегда разрабатываются с учетом актуальных аспектов обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Долгосрочная задача проведения таких мероприятий амбициозная — достижение «нулевой» смертности на российских дорогах», — отметил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

О правилах безопасного поведения на дорогах ребятам рассказывают и во время Всероссийской недели безопасности дорожного движения, которая проходит во всех школах нашей страны с 18 по 22 сентября.

В Пермском крае госавтоинспекторы отделения МВД России «Кишертское» посетили две местные школы, где ребята посмотрели видеоролики о велокультуре, правилах для пешеходов и пассажиров. Также гости проверили в школах схемы безопасного маршрута ребёнка «дом-школа-дом», которые размещены на стендах. В дневниках учащиеся начальной школы вместе с родителями также нарисовали такой маршрут.

«Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания или нежелания это делать. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств», — подчеркнула врио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Кишертское» Марина Потапова.

В Томской области более 3,5 тысяч школьников приняли участие во всероссийской акции «Внимание на дорогу». Мероприятие направлено на профилактику ДТП, которые могли бы случиться с детьми, отвлечёнными от дорожной ситуации накинутым капюшоном, громкой музыкой в наушниках или гаджетами. Сотрудники Госавтоинспекции разъяснили школьникам правила безопасного перехода через проезжую часть, а также продемонстрировали им тематические видеоролики и мультфильмы.

Координатор регионального ресурсного центра по профилактике детского травматизма Павел Медников подчеркнул, что центр ведет широкую пропагандистскую работу, направленную на повышение знаний правил дорожного движения у детей: организует профильные смены в лагерях, изготавливает полиграфические материалы и световозвращающие элементы, проводит различные акции.

Важная задача нацпроекта — снижение аварийности на дорогах. Детская безопасность — в приоритете. Поэтому наравне с просветительскими мероприятиями для повышения дорожной грамотности, особое внимание уделяется дорогам, которые ведут к школам.

До конца 2023 года благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют порядка 830 участков маршрутов к образовательным и досуговым центрам. На сегодня работы на более чем 430 из них уже завершены.

При ремонте дорог к школам выполняется целый комплекс работ — от ремонта проезжей части до обустройства пешеходных переходов, светофоров, барьерных ограждений.

Так, отремонтированный в Екатеринбурге участок улицы 8 Марта заметно облегчил ученикам дорогу в школу № 93. Помимо общеобразовательных предметов, школьники занимаются там в танцевальной и вокальной студиях, посещают спортивные секции, кружок изобразительного искусства «Волшебные кисточки» и декоративно-прикладную мастерскую «Мастерицы». Кроме того, на улице 8 Марта расположен муниципальный театр балета «Щелкунчик» — единственный в России репертуарный профессиональный театр с детско-юношеской балетной труппой.

«Я вожу внука в школу № 93 и очень рада, что здесь отремонтировали дорогу. А посмотрите какие переходы! С удобством — чтобы и старики, и молодежь с велосипедами могли без проблем перейти дорогу. Спасибо мэрии и дорожникам, хороший подарок к 300-летию Екатеринбурга!» — отметила жительница города Мария Матвеева.

Во Владимирской области к началу учебного года отремонтировали популярный школьный маршрут — 4 км трассы Лемешки — Оргтруд. По этой дороге учащиеся младших классов из близлежащих населенных пунктов — Карякино, Давыдово и Лемешки — добираются в школу №47 в микрорайоне Оргтруд. А ученики старших классов ездят на школьном автобусе во Владимир на занятия по профориентации в городской межшкольный учебный комбинат № 2.

В Ставропольском районе Самарской области ремонтируют дорогу, связывающую несколько сёл: Александровка — Сосновый Солонец — Березовый Солонец — Ермаково. Госавтоинспекция регулярно делала замечания по поводу плохого состояния участка школьного маршрута Сосновый — Березовый Солонец, постоянно шли жалобы от водителей на аварийные места дороги.

«Поскольку это единственная дорога, которая связывает нас с «цивилизацией», значение идущего сейчас ремонта трудно переоценить», — сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе детского сада — школы в Осиновке Елена Хонина.

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области В Ставропольском районе Самарской области идёт ремонт автодороги

Напомним, олимпиада «Безопасные дороги» проходит на безвозмездной основе. Поучаствовать в онлайн-состязании и проверить собственные знания о мерах безопасности на дорогах можно на платформе Учи. ру.

По итогам прохождения всех испытаний дети получат электронный диплом, грамоту или сертификат участника — в зависимости от набранных баллов. А учителям и образовательным организациям будут направлены благодарственные письма.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным, обеспечивает создание современной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры. Благодаря нему ремонтируют автомобильные дороги регионального значения и дорожную сеть городских агломераций.