Обрушение произошло на шахте Яковлевского комбината в Белгородской области
Белгород, 15 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. На руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области произошло обрушение, передаёт 15 сентября РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
Отмечается, что в результате происшествия никто из сотрудников предприятия не пострадал. Яковлевский ГОК (входит в «Северсталь») продолжает работать в штатном режиме.
Для контроля ситуации на место направлен отряд военизированной горно-спасательной части.