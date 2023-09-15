Белгород, 15 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. На руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области произошло обрушение, передаёт 15 сентября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в результате происшествия никто из сотрудников предприятия не пострадал. Яковлевский ГОК (входит в «Северсталь») продолжает работать в штатном режиме.

Для контроля ситуации на место направлен отряд военизированной горно-спасательной части.