Шахты, Ростовская область, 1 июня, 2023, 10:03 — ИА Регнум. На шахте «Октябрьская-Южная», которая находится в городе Шахты Ростовской области, произошло обрушение горной породы. Об этом 1 июня сообщили журналистам в Главном управлении регионального МЧС.

Эрик Романенко/ТАСС

«В 06:40 мск поступила информация об обрушении породы в штреке шахты «Октябрьская-Южная». На момент обрушения на данном участке находились 10 человек», — отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что люди самостоятельно покидают шахту, и добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Причины происшествия устанавливают, на месте обрушения ведут работы два расчёта военизированного горноспасательного отряда Ростовской области.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля в шахте рудника «Узельгинский» в Челябинской области произошёл пожар. Из неё эвакуировали почти 350 человек, никто не пострадал. Также в этот же день на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошёл пожар. Из-за этого также эвакуировали горняков.