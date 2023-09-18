Москва, 18 сентября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Производство сыров в России выросло в первом полугодии 2023 года на 16,8%. Такие данные приводят Минсельхоз России и Росстат. Чтобы у российских покупателей было больше качественных и вкусных продуктов, российские сыроварни наращивают выпуск продукции без потери качества. В этом им помогает национальный проект «Производительность труда», благодаря которому эффективность повышают более 600 пищевых компаний с общей выручкой 2 трлн рублей. Среди них владельцы таких известных брендов, как «Теремок», «Дымов», «Белая дача», «Коровка из Кореновки», «Увелка», «Мистраль», Astoria, «Балтийский берег» и многие другие.

geralt Сыр

По словам генерального директора Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда Николая Соломона, первые 325 предприятий, завершивших с ФЦК пилотные проекты, увеличили свою производительность более чем на 20%.

«За разработанными нами методиками и программами обучения стоит огромный труд уникальных экспертов, но сейчас система создана и успешно тиражируется по всей стране. Мы всегда показываем конкретный результат, который можно пощупать руками, — это рост объемов производства, выручки, прибыли», — отметил Соломон.

В число лидеров нацпроекта «Производительность труда» по итогам 2022 года вошла Калужская область. А компания «Русский сыр» стала одной из тех, кто показал лучший результат по внедрению бережливого производства. Предприятие имеет более чем 60-летнюю историю, сырьё для продукции поставляется с собственных ферм.

geralt Сыр

По итогам основного этапа нацпроекта «Русский сыр» вышел на запланированный годовой экономический эффект в 42 млн рублей. При сборе сырого молока работники на 29% сократили время процесса. Выработка на одного сотрудника повысилась на 23%. Основам бережливого производства обучили 12 сотрудников.

«Выстраивание бизнеса в соответствии с бережливыми технологиями — правильное направление. На производстве разработан план мероприятий, ведётся протокол, ежедневно подводятся итоги работы», — подчеркнул генеральный директор ООО «Русский сыр» Олег Шершнёв.

Внедрить бережливые технологии на ферме в Куйбышевском районе Калужской области сотрудникам помогли эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), который действует на базе Агентства развития бизнеса. На новом объекте по производству коровьего молока в Кировской области «Русский сыр» оптимизировал процессы уже самостоятельно. Продукция из региона поставляется в Брянскую область на завод «Брасовские сыры», где производят вкусные и качественные молочные продукты.

По словам главного экономиста ООО «Русский сыр» Натальи Симаковой, в компании учли сложности, которые возникли на первом предприятии. Процессы были доработаны и применены на Кировской ферме. Теперь здесь ожидают результата большего, чем уже достигли, — повышения эффективности производства минимум в два раза.

«Благодаря оптимизации процессов на куйбышевском объекте на участке сбора сырого молока семь операторов справляются с работой, которую раньше делали девять человек. Также мы перенесли пульт смыва, сократив перемещения сотрудников, внедрили систему «5С» для лучшей организации рабочего пространства. Кроме того, стали вести информационную базу данных. Мы внедрили и систему управления складом, которая исключает захламлённость», — пояснила главный экономист ООО «Русский сыр» Наталья Симакова.

На ферме в Кировской области уже содержится 1780 коров, тогда как в начале года их было только 400. По словам Симаковой, с технологиями бережливого производства ощутимо увеличилась производительность. Например, в октябре 2022 года было получено почти 1500 тонн молока, что составляет 37,5% от общего объёма.

ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» Поголовье коров в компании «Русский сыр»

Ипатовский «Сыродел» в Ставропольском крае увеличил выработку почти на 40%. Предприятие выпускает более тридцати видов сыров и молокосодержащих продуктов. При таких объёмах производства оптимизация рабочего процесса помогает сократить издержки, выиграть время и даже мотивировать персонал.

«Навыки, полученные в области бережливого производства, помогли при внедрении обязательной маркировки. Нарастить объёмы реализации, увеличить выручку и прибыль удалось за счёт 35%-го сокращения процесса на участке взвешивания при сборке заказа покупателям», — пояснил корреспонденту ИА Регнум гендиректор компании Александр Вильгоцкий.

Первым инструменты бережливого производства на предприятии внедрил участок упаковки сыра. Выработка значительно увеличилась после того, как удалось на 20% снизить время упаковки. Оптимизировать производство и обучить персонал помогали привлеченные эксперты нацпроекта. За шесть месяцев они определили слабые точки, внедрили систему 5С, которая включает сортировку, систематизацию, соблюдение чистоты и порядка, постоянное совершенствование. Это помогло эффективно организовать рабочее пространство, и изменить подход сотрудников к работе. В будущем «Сыродел» рассчитывает тиражировать опыт на всём предприятии.

Ростовский завод плавленых сыров — одно из старейших предприятий региона и России. Сегодня оно производит разнообразную молочную продукцию под брендом «Донской молочник», продающуюся в большинстве торговых сетей.

При оптимизации производства кисломолочных продуктов «Тан» и «Айран» устранили проблемы и разработали новые стандарты качества. Выработка за смену на одного человека увеличилась вдвое. Помимо этого, внедрена система организации безопасных и эффективных рабочих мест, стандартизированы бизнес-процессы предприятия. Для большей заинтересованности сотрудников внедрены инструменты для обмена предложениями внутри производства.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Производительность труда» призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Прирост производительности труда к этому периоду должен составить более 20%.

На сегодня более 5 тысяч предприятий из 85 регионов уже вступили в нацпроект «Производительность труда». Они могут воспользоваться профессиональным консалтингом экспертов нацпроекта из Федерального центра компетенций и региональных центров компетенций.

Закрепить эффект помогают программы повышения квалификации рабочих (обучено более 91 тысяч) и топ-менеджмента (более 8 тысяч). Доступны и цифровые решения для повышения производительности труда: на платформе эффективность.рф компании запускают цифровую трансформацию. Более 750 компаний уже получили рекомендации по цифровизации процессов.