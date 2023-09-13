Киев, 13 сентября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Военные ВСУ рассказали о почти непреодолимых рубежах обороны ВС России и тяжёлой ситуации из-за превосходства российской армии в воздухе, пишет Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

Так, по словам украинских военных и аналитиков, ВС России терзают ВСУ ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Киева, включая ограниченные системы противовоздушной обороны и гораздо меньшее количество истребителей, чем у России.

В статье отмечается, что Россия активно использует два вида оружия — самоподрывающиеся ударные дроны и авиационные бомбы повышенной точности.

Также военные ВСУ признали эффективность российских «Ланцетов» против американских БМП Bradley. Командир БМП с позывным Француз отметил, что количество атак с использованием таких дронов за последний месяц возросло.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что ВСУ в ходе своего неудачного контрнаступления потеряли за три месяца более 70 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN признал, что ВСУ уже потеряли много людей в ходе контрнаступления. Он добавил, что стоит признать факт — хеппи-энда не будет.

В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что Россия открыта к мирным переговорам с Киевом при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий, то есть возвращения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.