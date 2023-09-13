Москва, 13 сентября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В Пресненском районе Москвы задержали девушку, имевшую при себе запрещённые вещества. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Двадцатисемилетняя задержанная оказалась дочерью известного в Приморье нарколога Романа Полякова.

vrach-russia.ru Нарколог Роман Поляков

На Шелепихинском шоссе 8 сентября полиция задержала 27-летнюю Марию Полякову. Заметив, что к ней приближаются правоохранители, она выбросила подозрительный свёрток. Но это ей не помогло, девушку доставили в отдел, а свёрток направили на экспертизу. Вскоре специалисты определили в составе вещества наркотики.

«Задержанная пояснила, что хранила при себе 1,05 грамма мефедрона для личного употребления без цели сбыта. Указанное количество вещества является значительным размером», — рассказал собеседник агентства.

В процессе проверки выяснилось, что задержанная является дочерью известного в Приморском крае психиатра-нарколога Романа Полякова, который много лет возглавлял краевую психиатрическую больницу, а также занимал должность временно исполняющего обязанности главного врача Дальнегорской ЦГБ. Сейчас его 27-летняя дочь находится под подпиской о невыезде, в отношении неё 9 сентября было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ).