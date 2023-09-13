Москва, 13 сентября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. На полях Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября состоялась дискуссия Клуба губернаторов. Мероприятие стало шестым собранием клуба. Тема встречи — «Региональные стратегии развития: общественное измерение».

РИА Новости/Виталий Аньков

В работе клуба приняли участие замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Якутии Айсен Николаев, а также губернаторы Республики Алтай Олег Хорохордин и Томской области Владимир Мазур.

Несмотря на экономический характер ВЭФ, одной из ключевых тем для обсуждения стали прошедшие региональные и будущие президентские выборы, их основные смыслы, а также векторы социально-экономического развития регионов.

Открывая дискуссию, модератор Дарья Кислицына отметила, что результаты выборов стали «феноменальными как для действующих глав регионов, так и для партии «Единая Россия». Выборы показали высокий уровень консолидации страны и сформированный общественный запрос на стабильность и развитие, отметила она.

В свою очередь, Игорь Кобзев согласился, что на прошедших выборах жители Иркутской области выбрали стабильность.

«Мы прошли испытание выборной кампанией. Каждый стал сильнее, опытнее, дальновиднее. Все в кампании было открыто, каждый боролся за своего избирателя. Борьба была конкурентная. Теперь вступаем в важный политический цикл, впереди выборы президента», — подчеркнул он.

Олег Хорохордин также обратил внимание на высокую конкурентность выборов. Комментируя векторы развития, он остановился на факторе экологии в стратегии региона и преемственности этого курса.

«Выборы прошли честно и легитимно. Запрос на консолидацию в республике есть, и в ходе ЕДГ (Единого дня голосования) мы это увидели, — добавил он. — Мы претендуем на статус территории устойчивого развития с переходом к экологическому развитию. Основные тренды: переход к экспорту готовой сельхозпродукции, возобновляемая энергия, экотуризм, экопросвещение молодежи и партнерство».

Глава Томской области Владимир Мазур отметил, что регион стремится к достижению технологического и кадрового суверенитета.

«Томская область в этом направлении делает большую работу. Наши федеральные университеты решают сложнейшие задачи. Также мы двигаемся в сторону создания кластерной экономики», — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Вахруков, со своей стороны, отметил, что запрос на стабильность он назвал бы точнее запросом на преемственность курса.

«Мы оцениваем региональные команды с точки зрения постановки задач. Отмечу, что уровень команд из разных субъектов страны за последние годы сильно вырос. Вырос и запрос, но не столько на стабильность, сколько на преемственность. Чтобы смена управленческой команды не приводила к кардинальной смене курса, а все начатые программы продолжались», — заявил замминистра.

Обеспечить преемственность, по его мнению, смогут общественные и государственные институты, развитие частного бизнеса. Это поможет снизить зависимость от политического цикла.

Айсен Николаев в ходе встречи обратил внимание на важность работы с общественным запросом, поскольку результаты выборов показывают, что «народ понимает ситуацию, с которой столкнулась страна, и есть большой запрос на консолидацию и объединение вокруг лидера».

«С этой точки зрения результаты выборов отвечают этому запросу. Наша задача — этот посыл правильно принять и двигаться дальше. Главная ценность — это человек, главная задача — обеспечить его благополучие. Те успехи, которые у нас в республике есть, трансформировались в устойчивое развитие. Планов много, они непростые», — подчеркнул он.

Рассуждая о будущем страны, участники дискуссии сошлись в том, что это движение к экономическому суверенитету. Для этого необходимо устранить имеющиеся недостатки и повысить эффективность управления ресурсами.