Владивосток, 12 сентября, 2023, 04:32 — ИА Регнум. «Сбер» уделяет особое внимание работе с китайским бизнесом на фоне развития стратегического экономического партнерства России и Китая. Об этом заявил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью китайскому агентству «Синьхуа» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Попов отметил, что клиентская база «Сбера» включает порядка 7,4 тысячи компаний-резидентов с китайским участием. А суммарный портфель запланированных на территории РФ проектов с китайским капиталом превышает 2 трлн рублей, и это не предел. Китайские компании заняли значительные доли рынка во многих отраслях российской экономики — от коммерческого и легкового транспорта до телекоммуникационного оборудования и потребительской электроники. Кроме того, они участвуют в важных промышленных и инфраструктурных стройках страны.

По мнению топ-менеджера «Сбера», российский рынок — уникальная для китайских брендов возможность найти и занять свою нишу. Продукция и прямые инвестиции из КНР приветствуются в РФ на государственном и деловом уровнях. Привлекательной для бизнеса Китая территорией, точкой выхода на зарубежный рынок является и Дальний Восток. Например, китайские предприятия широко задействованы в контейнерных морских перевозках между Китаем и Дальним Востоком. Строительные компании Китая помогают развивать городскую инфраструктуру в регионе.

Попов отметил, что для поддержки бизнесменов из Китая Сбербанк разработал портфель комплексного банковского сопровождения, который объединил ключевые инструменты финансирования, основные режимы кредитования, программы инвестиционного кредитования и различные виды факторинга в операционной деятельности компании.