Владивосток, 10 сентября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Камчатский соколиный центр начнёт готовить птиц для подарков иностранным гостям Восточного экономического форума, если такое решение примут на уровне руководства России. Об этом 9 сентября рассказал на ВЭФ-2023 губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Россельхознадзор Сокол

«Мы к этому готовы, а решения о подарке принимают сами руководители. Соколиный центр готов птенцов предоставлять, но решение вне нашей компетенции, решение самих руководителей», — сказал он в интервью РИА Новости.

С 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Его девиз — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ проведёт обсуждение тематики Дальнего Востока и международных вопросов.

Он также уточнил, что программа российского лидера на форуме 12 сентября будет очень насыщенной. Глава государства встретится для переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином и вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту, а также по видеосвязи примет участие в запуске дальневосточных предприятий.