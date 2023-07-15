Лондон, 15 июля, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Передача Украине малозаметных крылатых ракет большой дальности может осложниться из-за забастовки работников на объекте министерства обороны Великобритании, сообщило издание The Mirror со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

По информации источника, около полусотни сотрудников военного объекта, поставляющего в том числе ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину, 14 июля вышли на забастовку из-за низких зарплат.

«Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или Файслейн», — рассказал собеседник The Mirror.

Собеседник издания подчеркнул, что руководство объекта предприняло все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную поставку вооружений.

Великобритания начала передачу Вооружённым силам Украины ракет Storm Shadow в начале мая этого года. По словам главы британского Минобороны Бена Уоллеса, Украина получила достаточное количество крылатых ракет для удовлетворения потребностей в вооружении большой дальности.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские системы ПВО за сутки сбили в Херсонской области три британские ракеты Storm Shadow.