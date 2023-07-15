В Великобритании сообщили о проблемах с передачей ВСУ Storm Shadow
Лондон, 15 июля, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Передача Украине малозаметных крылатых ракет большой дальности может осложниться из-за забастовки работников на объекте министерства обороны Великобритании, сообщило издание The Mirror со ссылкой на собственные источники.
По информации источника, около полусотни сотрудников военного объекта, поставляющего в том числе ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину, 14 июля вышли на забастовку из-за низких зарплат.
«Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или Файслейн», — рассказал собеседник The Mirror.
Собеседник издания подчеркнул, что руководство объекта предприняло все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную поставку вооружений.
Великобритания начала передачу Вооружённым силам Украины ракет Storm Shadow в начале мая этого года. По словам главы британского Минобороны Бена Уоллеса, Украина получила достаточное количество крылатых ракет для удовлетворения потребностей в вооружении большой дальности.
Как передавало ИА Регнум, 11 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские системы ПВО за сутки сбили в Херсонской области три британские ракеты Storm Shadow.