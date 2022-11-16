Бонн, Германия, 16 ноября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Членство Параолимпийского комитета России в Международном параолимпийском комитете (IPC) приостановлено. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе IPC.

Паралимпийский комитет России Победительница

Отмечается, что решение о том, чтобы исключить российских спортсменов, было принято на внеочередной генеральной ассамблее международной организации.

Добавим, что решение принималось по итогам голосования: «за» исключение ПКР отдали голоса 64 делегата, «против» были 39, и ещё 16 делегатов воздержались.